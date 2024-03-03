تعذيب ورفض الذهاب للمستشفى| نجل حلمي بكر يتهم أرملة الفنان.. وهذه تفاصيل جديدة

كشف الدكتور هشام شوقي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة، في حياة الموسيقار الراحل حلمي بكر.

حلمي بكر

مفاجأت عن حلمي بكر

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية: "قبل الوفاة كان فيه مكالمة من وزير الصحة، وطلب توجيه سيارة إسعاف لمنزله لنقله إلى المستشفى".

وتابع: "كان عنده عدم استقرار في الحالة والأطباء طلبوا نقله لمستشفى في كفر صقر، لكن أهله رفضوا تمامًا نقله إلى المستشفى".

هشام حلمي بكر

كشف هشام حلمي بكر، نجل الموسيقار الراحل، حقيقة تعرض والده للخطف والتعذيب في الأيام الأخيرة من حياته، على حد وصفة.

وقال هشام في تصريحاته في تصريحات اعلامبة، بشأن القصة: "أنا كنت في أمريكا وعرفت إن أبي كان ممنوعا من التواصل مع كل العائلة وأصدقائه، ونُقل إلى الشرقية وهو في حالة مرضية صعبة، ولم يستقبل الرعاية الكاملة".

وتابع هشام حلمي بكر، إنه أخذ أول طائرة إلى مصر بمجرد تلقيه خبر وفاة والده، وطلب من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، أن يطالب عائلته بوقف جميع الإجراءات لحين وصوله.

وتابع: “أنا رايح المستشفى أودع أبويا وهانتكلم في تفاصيل الدفن بعدين، انا رايح أقابل المستشار مرتضى منصور، وهنسق معاه كل الأمور، وهعلن كل التفاصيل بعد التنسيق مع عائلتي وأعمامي”.

حلمي بكر

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة حلمي بكر

وقال الدكتور عبدالسلام شعبان، مدير مستشفى كفر صقر المركزي، إنه زار الملحن حلمى بكر في منزله في الواحدة صباح الجمعة بعد تكليف من وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، ووكيل وزارة الصحة بالشرقية هشام مسعود، لاستبيان حالته الصحية خاصة بعد تدهورها على مدار الأيام الأخيرة.

وكشف شعبان، تصربحات اعلامية أن الراحل كان يعاني بشكل واضح من تضخم في عضلة القلب واضطراب في درجة الوعي ولكنه غير فاقد للوعي، مشيرًا إلى أنه كان يتحدث معه بالفعل أثناء الكشف عليه بينما كان متأثرا بحالته الصحية التي كان واضحا عليها التراجع بشكل واضح.