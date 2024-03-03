جهود الدولة لرعاية المسنين وكبار السن.. محمود شعبان يوضح

وجه محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لـرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدعم الكامل لرعاية المسنين وكبار السن، إضافة إلى جهود وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.

وقال محمود شعبان، خلال لقاء له ببرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، إن عدد دور المسنين داخل مصر يصل إلى 175 دار مسنين، بها أكثر من 5 آلاف مسن، مؤكدا أن تلك الدور مرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي، ومن يعمل بها يستطيع أن يتعامل مع كبار السن.

يشترك بها 56 ألف عضو

وأضاف أنه يتم تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والتثقيفية لكبار السن داخل دور المسنين، مؤكدا أن هناك أندية للمسنين، ويوجد 191 ناديا على مستوى الجمهورية، ويشترك بها 56 ألف عضو.