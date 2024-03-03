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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جهود الدولة لرعاية المسنين وكبار السن.. محمود شعبان يوضح

محمود شعبان
محمود شعبان

وجه محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لـرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدعم الكامل لرعاية المسنين وكبار السن، إضافة إلى جهود وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.

وقال محمود شعبان، خلال لقاء له ببرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، إن عدد دور المسنين داخل مصر يصل إلى 175 دار مسنين، بها أكثر من 5 آلاف مسن، مؤكدا أن تلك الدور مرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي، ومن يعمل بها يستطيع أن يتعامل مع كبار السن.

 

يشترك بها 56 ألف عضو

وأضاف أنه يتم تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والتثقيفية لكبار السن داخل دور المسنين، مؤكدا أن هناك أندية للمسنين، ويوجد 191 ناديا على مستوى الجمهورية، ويشترك بها 56 ألف عضو. 

رعاية المسنين وزارة التضامن الاجتماعي كبار السن وزيرة التضامن الإجتماعى الدكتورة نيفين القباج

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