محكوم عليه بالإعدام.. سقوط هارب من تنفيذ أحكام بالعريش

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة ثالث العريش بشمال سيناء ، محكوم عليه بالإعدام فى جناية "قتل".

وتم ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم محكوم عليه فى (22 حكم .. بإجمالى عقوبات بالحبس 47 سنة فى قضايا "حيازة سلاح نارى ، تبديد ، إستعراض قوة") وكفالات .. وبحوزته (بندقية خرطوش وطلقتان ، كمية من مخدر الهيروين).

وضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان محكوم عليه فى (جناية مخدرات .. بإجمالى عقوبات بالحبس 3 أشهر وكفالات فى قضية تبديد) .. وبحوزته (فرد محلى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.