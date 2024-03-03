مجلس التعاون الخليجي: نرفض أي إجراء يمس حق مصر في مياه النيل

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، رفض المجلس أي إجراء يمس بدحق مصر بمياه النيل، مشددًا على ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والمغرب اليوم الأحد.

وقال سامح شكري وزير الخارجية، أن سياسات إثيوبيا غير حكيمة ولا تراعي الحد الأدنى لمصالح حسن الجوار ولا تلتفت سوى للمصالح الفردية.

وأضاف شكري، اليوم الأحد، سياسات إثيوبيا هي ما دفعت مصر لاتخاذ قرار بإيقاف مشاورات سد النهضة لأنها لن تفضي لأي نتيجة.