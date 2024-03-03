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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي.. ندوة بكلية الآثار واللغات بجامعة مطروح

فاعليات ندوة المستقبل
فاعليات ندوة المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي بمطروح

نظمت كلية الآثار واللغات بجامعة مطروح اليوم الأحد، ندوة بعنوان "المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي"، حاضر فيها الدكتور أحمد عادل المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة بحضور الدكتور محمد جابر مغربي القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور أسامة نبيه رسلان القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

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وأكد الدكتور مصطفى النجار حرص الجامعة على تنظيم سلسلة من الندوات حول الذكاء الاصطناعي الذي يمثل لغة العصر، مما يساهم في إعداد جيل ملم بالتقنيات الحديثة وقادر على المنافسة في المستقبل، متمنيا لجميع الطلاب دوام النجاح والتميز.

وأوضح الدكتور محمد مغربي أهمية الذكاء الاصطناعي في كافة مناحي الحياة، وكذلك أهميته في مجال الآثار واللغات بوجه خاص، مشيرا إلى ضرورة تسليط الضوء على أهمية مجال الذكاء الاصطناعي ودوره في المستقبل.

ومن جانبه عرف الدكتور أحمد عادل مفهوم الذكاء الاصطناعي الذى أصبح حقيقة على أرض الواقع وظهر في شتى المجالات، وكذلك لتحديات والفرص التي يواجهها البشر في عصر الذكاء الاصطناعي، وتناول مبادئ استخدام الذكاء الاصطناعي خاصة في دعم الشباب عند التقدم لسوق العمل، وأهم تطبيقاته في إدارة شئون الحياة اليومية عن بعد، ودوره في دعم قطاع التعليم العالي، وكذلك التعريف بإيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي.

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