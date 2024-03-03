رئيس اللجنة المنظمة: "مارلوج" 13 حدثا فريدا يجمع صناع القرار عربيا ودوليا

قال رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر مارلوج 13 الدكتور أكرم سليمان السلمي، إن مارلوج 13 حدث فريد يجمع صناع القرار ليس في مصر فقط ولكن علي المستوي العربي والدولي الي جانب الباحثين والأكاديميين من جميع أنحاء العالم.

وقال سليمان أن المؤتمر الدولي "مارلوج 13 "يمثل دورا أساسيا في صناعة النقل البحري وتحقيق التطوير الشامل للموانئ العربية لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي. فضلا عن تسليط الضوء على التحديات التي تواجه صناعة النقل البحري، وإتاحة الفرصة إلى تضافر جهود صانعي القرار ومجتمع الموانئ والخدمات اللوجستية، على تبادل المعرفة وتنفيذ أفضل الممارسات.

وأضاف" سليمان " ان المؤتمر يشهد حضور خبراء من أنحاء العالم لتبادل الأفكار والخبرات علي مدار ثلاثة أيام من خلال 13 جلسة علمية ، و 350 ورقة بحثية بالإضافة إلي شركاء مميزين وهو ما يؤكد ثقل المؤتمر على مدار 12 نسخة سابقة مشيراً إلي أن المؤتمر في نسخته الحالية يحظي بحضور دولي كبير وهو ما يثبت دور ومكانة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري