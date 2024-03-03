محافظ الإسكندرية: الدولة تبذل جهودا مضنية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، أن الدولة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا مضنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تأتي على رأسها تنفيذ الاستراتيجيات المرنة للحفاظ على كفاءة خدمات الأعمال اللوجستية والموانئ من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح مؤتمر مارلوج 13 الذي ينظمه معهد الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 3-5 مارس الجاري.

وتابع: "منذ تولي مهام منصبي كمحافظ الإسكندرية وأنا أحرص دائما على المشاركة في هذا المؤتمر المتميز (مارلوج ) الذي يعد ملتقي علمي وعالمي إذ أنه يسلط الضوء على قطاع النقل البحري إحدى أهم القطاعات التي لها تأثير قوي ومباشر على اقتصاد الدول.

وأشار إلي أن المؤتمر على مدار أكثر من عشر سنوات أصدر عددًا من التوصيات الهامة التي كان لها دورها في عملية تنمية وتطوير الموانئ في مصر والمنطقة العربية، بما ساهم في تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.

وتوجه بالشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على الدعوة لحضور المؤتمر، كما توجه بخالص الشكر إلى جميع المنظمين والقائمين والمشاركين معربا عن تطلعه للخروج بتوصيات تساهم في رفع معدلات صناعة النقل البحري في مصر والدول الأجنبية بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة حيث تمتلك الإسكندرية عدد من الموانىء التي يتم من خلالها تصدير نحو 65 % من صادرات مصر.