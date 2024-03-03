شوبير الرابع.. الغندور يثير الجدل بشأن حراس مرمى منتخب مصر

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن ترتيب حراس مرمي منتخب مصر عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :"مصطفى شوبير الرابع".. ترتيب حراس مرمى منتخب مصر من وجهة نظري".

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره يانج أفريكانز بهدف دون رد، خلال المباراة التي جرت بينهما امس الجمعةببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة،الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.