عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات استخرج بطاقة تموين بدل فاقد

صدى البلد

يبحث كثير من المواطنين عن خطوات استخراج بدل فاقد بطاقة تموين، كونها تشكل أهمية كبيرة نظرا لاستخدامها في صرف عدد من السلع المدعومة بجانب استخدامها في صرف الخبز.

 

txt

خلال 24 ساعة.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل

txt

من البيت.. خطوات استخراج كعب العمل إلكترونياً

وفي حالة سرقة البطاقة التموينية أو فقدها يقوم صاحبها بالإبلاغ عن فقدانها من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 أو الإبلاغ بمركز الخدمة حتى يتم الوقف الفوري لها.

 

 بطاقة التموين 2024

يتولى مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المنفذة تسجيل طلب المواطن في نموذج خاص باستقبال طلبات، و مكالمات خدمة العملاء مع تنفيذ الوقف الفوري للبطاقة.

تقوم الشركة المنفذة بوقف عمل البطاقة ويتم إبلاغ المواطن أنه سيتم وقف البطاقة مؤقتا لمدة ثلاثة أيام عمل رسمية.

 بدل فاقد بطاقة تموين 2024

زيحرر المواطن طلبا رسميا في مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة وإلغاء التعامل مع البطاقة القديمة نهائيا لكن في حالة عدم تقديم صورة الطلب خلال ثلاثة أيام يتم إعادة تشغيل البطاقة تلقائيا.

تتولى الشركة المنفذة تسليم البطاقة الجديدة إلى مكتب التموين مرفق بها تقرير مفصل موضح به البيانات الخاصة للبطاقة الحديثة.

يراجع مكتب التموين البيانات التي تم تعديلها (محتوى نموذج الخدمة) مع البيانات المدرجة بقاعدة البيانات والتأكد من إجراء التعديلات.

ويسلم مكتب التموين المواطن البطاقة الجديدة بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوى على اسم صاحب البطاقة / الرقم القومي لصاحب البطاقة / عدد المستفيدين / تاريخ الاستلام / اسم البدال.

ويتسلم المواطن  الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة .

يصرف المواطن المقررات التموينية من البدال الشهر التالي لإصدار البطاقة.

 

في حالة رغبة المواطنين في استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، عليهم اتباع عددًا من الخطوات، والتي تأتي على النحو التالي:

- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، ويمكن الدخول مباشرًة 

- تظهر أمامك صفحة ويب جديدة اختر منها أيقونة «التموين».

- سجل الدخول أو إنشئ حسابًا جديدًا.

- بعد تسجيل الدخول اضغط على خانة «أبدأ الخدمة».

- ستظهر أمامك كافة بيانات بطاقة التموين

 - اضغط على أوافق على الشروط والأحكام.

- اضغط على كلمة «التالي».

- اختر شحن بطاقة التموين عبر البريد، واكتب العنوان بشكل مفصل، وهو ما يتطلب سداد رسوم 23.5 جنيهًا، عبر أحد وسائل السداد الإلكتروني.

- يتم توصيل البطاقة في اليوم التالي لتقديم طلبه.

دورة استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

يتم التعامل مع حالات فقد أو تلف بطاقة التموين 2024 من خلال دورة أوضحها الموقع الإلكتروني لـ وزارة التموين والتي تضمنت الآتي:

- في حالة فقدان أو تلف البطاقة التموينية يجب الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 أو الإبلاغ بمركز الخدمة ليتم وقفها.

- بعد ذلك يجب تحرير طلب رسمي في مكتب التموين التابع له لاستخراج بطاقة التموين الجديدة وإلغاء التعامل مع البطاقة المفقودة وفي حالة عدم تقديم الطلب خلال 3 أيام من الإبلاغ يتم أعادة تشغيل البطاقة القديمة تلقائيا.

- يقوم مكتب التموين بتسليم بطاقة التموين الجديدة لصاحبها بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوى على بياناته ( الرقم القومي، وعدد المستفيدين، وتاريخ الاستلام، واسم البدال).

- يتم تسليم الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة.

خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين بطاقة التموين 2024 بدل فاقد بطاقة تموين 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

مرتضى منصور يعلن استلام جثمان حلمي بكر: مخدتش مليم واحد أتعاب

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

بعد تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

ترشيحاتنا

ترامب يستعرض قوته بعد الفوز بالانتخابات التمهيدية في أقوى 3 ولايات| تقرير

الحزن يخيم على الجميع .. لقطات من جنازة الموسيقار حلمي بكر

الدفاع الروسية تعلن عن انتصارات هائلة في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

السفارة الأمريكية بالقاهرة: الولايات المتحدة لديها 30% فقط سفيرات من النساء

إشادة إيطالية بجهود مصر لجذب الاستثمارات.. ومدبولي: تذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية

تأجيل دعوي وقف انتخابات المحامين 2024 ل 6 مارس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة ولافتة| ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام بمكياج جريء.. شاهد

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

تفاصيل جوائز ورشة المهارات الأساسية للأفلام الوثائقية بمهرجان الإسماعيلية

بعد إزالة الحسنة.. أول ظهور لـ هند عبدالحليم يثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

فيديو

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

ترسل معلومات هاتفك لعينيك مباشرة.. شاهد أول عدسات للعيون تعمل بالذكاء الاصطناعي

حالة طقس اليوم .. تقلبات جوية وتراجع في درجات الحرارة

تهاوي الذهب.. سلسلة تراجعات تضرب المعدن الأصفر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ