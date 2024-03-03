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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خلال 24 ساعة.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل

صدى البلد

يبحث الكثير من المواطنين والمقبلين على السفر عن خطوات استخراج جواز سفر 2024م، والذي يمكنهم من التنقل خارج البلاد. 

ويستعرض صدى البلد خطوات استخراج جواز سفر من الموبايل 2024

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية

الضغط على الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

استكمال الإجراءات بإدخال البيانات 

رفع المستندات المطلوبة

 التسجيل علي الموقع

إنشاء حساب جديد وكلمة سر

بدء ملء البيانات المطلوبة

إدخال الرقم القومي

صورة البطاقة

شهادة الميلاد لمن هم دون الـ 16 عاماً

إدخال 4 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء مقاس 4×6

وبالنسبة للذكور، ستحتاج إلى شهاد الجيش وصورة منها

شهادة مؤهل دراسى حال عدم ثبوتها فى البطاقة، ليتم إثباتها فى الجواز أو شهادة قيد من الكلية للطلاب.

بالإضافة إلى وثيقة زواج + صورة منها (للإناث) حال إثبات اسم الزوج فى جواز السفر.

ثم بعد ذلك دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيا ومعرفة ميعاد استلام جواز السفر.

استخراج جواز سفر 2023

يرغب المواطنون في معرفة  خطوات استخراج جواز سفر (إلكتروني - أونلاين)، وذلك بعد إتاحته من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عبر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. 

 

رسوم استخراج جواز سفر 2024

 حددتها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بـ 375 جنيهاً، وتستمر صلاحية جواز السفر لمدة 7 سنوات من تاريخ استخراجه أو تجديده.

 تكلفة تجديد جواز السفر، فهي رسوم بقيمة  500 جنيه مصري، مع زيادة 400 جنيه للأشخاص غير الحاملين لمؤهل عالٍ. 

 

كيفية استخراج جواز سفر  مصري 2024م

استخدام الموبايل يكون متاحا به خاصية الدخول على الإنترنت، ثم الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، والضغط على الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واستكمال الإجراءات بإدخال البيانات ورفع المستندات المطلوبة، و التسجيل علي الموقع.

ويتم إنشاء حساب جديد وكلمة سر وبدء ملء البيانات المطلوبة، بإدخال الرقم القومي وصورة البطاقة أو شهادة الميلاد لمن هم دون الـ 16 عاماً، وإدخال 4 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء مقاس 4×6.

وبالنسبة للذكور، ستحتاج إلى شهاد الجيش وصورة منها، وشهادة مؤهل دراسي حال عدم ثبوتها فى البطاقة، ليتم إثباتها فى الجواز أو شهادة قيد من الكلية للطلاب.

بالإضافة إلى وثيقة زواج + صورة منها (للإناث) حال إثبات اسم الزوج فى جواز السفر.

ثم بعد ذلك دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيا ومعرفة ميعاد استلام جواز السفر.

 

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل أونلاين

- يلزم الدخول لموقع وزارة الداخلية أون لاين

 

- الضغط علي دليل الخدمات الحكومية ثم يختار الهجرة والجنسية

 

-فى هذه الخطوة سيتم  تحويلك للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

 

- يجب عليك القيام بملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني.

 

-  سداد رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين.

 

- يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم.

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