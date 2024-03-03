هدنة بين عصابتين للمخدرات بعد نزاع مسلح في المكسيك

أدى نزاع مسلح بين عصابتين للمخدرات في المكسيك، إلى مصرع 17 شخصًا، مع انتشار مقاطع فيديو مروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر المجزرة المروعة، إلى هدنة.

وبعد أن تصدر نزاع دموي بين عصابة المخدرات Los Tlacos ومنافستهم Las Familia Michoacana العناوين الرئيسية الدولية في وقت سابق من هذا الشهر، وساعد كاهن في التوسط لوقف إطلاق النار بين العصابات المتناحرة في 19 فبراير، وفقًا لتقارير إعلامية.

وتدعو الخطة إلى عدم اللجوء إلى العدوان واحترام كل مجموعة إجرامية لأراضي الآخرين.

وقام أفراد من عصابة المخدرات "Los Tlacos" بتصوير أنفسهم وهم يجرون جثثًا عارية وجزئيًا عارية لأعضاء عصابة La Familia Michoacana القتلى في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت معظم اللقطات، التي راجعها موقع DailyMail.com، شديدة البشاعة بحيث لا يمكن نشرها.

وفي مقطع فيديو واحد، شوهد رجال يرتدون ملابس مموهة وهم يلقون جثث ضحاياهم في كومة بينما يلعنون عليهم.

وركل أحد رجال العصابات، الرفات الهامدة، حيث تم لاحقا إضرام النار في الجثث وإطلاق النار عليها بالبنادق.

وأعلنت السلطات المكسيكية أنها عثرت على 5 جثث متفحمة بالقرب من بلدة لاس توناس يوم الثلاثاء.

وفي مقطع فيديو، يسمع صوت رجل وهو يصرخ "أرسل لي المزيد (الجثث)" بينما يطلق بندقية على الكومة المحترقة ثم على الأرض.

وفي مقطع آخر، أصدر أعضاء Los Tlacos تحذيرًا لأعدائهم.

وقال أحد رجال العصابات في مقطع فيديو تمت مشاركته على X، تويتر سابقًا: "أنتم تقتلون النساء والأبرياء؛ نحن قادمون إليكم، يا أبناء الكلب".

وأضاف: "وأنتم يا السياسيين، توقفوا عن دعم هذا القذر".

أعلن الرجل، الذي كان يتحدث عبر مكبر الصوت، أن مجموعته ستحمي الناس الذين يعيشون في سلسلة الجبال.

وهتفت مجموعة من حوالي 50 رجلاً بعد ذلك، وهم يرفعون بنادقهم في نهاية الفيديو.

تعمل سلطات الولاية الآن على تحديد هوية القتلى وتعهدت بتقديم قاتليهم إلى العدالة.