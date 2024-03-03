بعد سداد الغرامة.. مجدي عبد الغني يرد على اتهامات كهربا بتزوير عقده

رد مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، على اتهامات محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي، له بتزوير عقده مع الزمالك.

وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات تلفزيونية: "نادي الزمالك أرسل لاتحاد الكرة عقد تجديد كهربا، موقع من اللاعب»، موضحًا: أن «عقد التجديد جاء مع مجموعة عقود أخرى من اللاعبين الذين تعاقد معهم نادي الزمالك، ونادي الزمالك دفع الفلوس في البنك لحساب اتحاد الكرة"

وأضاف: "الزمالك دفع رسوم قيد اللاعبين قبل غلق موعد القيد وكان من بين تلك العقود عقد كهربا".

وتابع: "أنا لم اغير تاريخ تجديد عقد، أنا كنت شغال مع ناس مش بتحبني ومشوني من رئاسة بعثة منتخب مصر في كأس العالم 2018 واتهموني بسرقة التشيرتات، هيسبوني أعمل حاجة غلط، ده كان زمانهم فضحوني في مصر كلها"

وأختتم: "عقد كهربا وثق، وبعدها لعب مع الزمالك وكمل مع الفريق، وبعد ذلك اختلف مع مسؤولي النادي وسافر إلى البرتغال".