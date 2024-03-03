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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ استثمار وتمويل: السوق الموازية تشهد حركة تصحيح في سعر الدولار

الدولار
الدولار

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن هناك حركة تصحيح تحدث بالسوق الموازية في سعر الدولار؛ لأنه كان قد وصل إلى مستويات غير منطقية والسبب كان خلق طلب مشتق على الطلب الأساسي.

وأضاف إبراهيم، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" أن الطلب الأساسي للنقد الأجنبي إما لعمليات الاستيراد والاعتمادات المستندية، وما ظهر خلال الفترات الماضية أن البعض ذهب لشراء الدولار سعيًا لتحقيق أرباح في العملة.

الاقتصاد المصري

وتابع "عندما تكشفت الأمور واتضح أن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع وبه فرص استثمارية ضخمة، ومع أول مشروع استثماري تم توقيعه والحصيلة الدولارية الكبيرة غير المتوقعة التي دخلت البنك المركزي عادت الأمور مرة أخرى وعاد الانضباط لسوق الصرف".

إكسترا نيوز الاستثمار والتمويل الإقتصاد المصرى الحصيلة الدولارية الدولار الدولار سعر الدولار

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