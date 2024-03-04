عاش 15 عاماً بـ"رأسين"..رجل هندي يثير الجدل

عاش رجل هندي 15 عاماً عانى خلالها من ورم برأسه ، فكان يبدو للناس كأنه رجل واحد برأسين ، وفي البداية لوحظ كتلة صغيرة برأسه وكان عمره 24 عاماً.

لكن الورم كبر وأصبح بنفس حجم الرأس تقريباً وبلغ قياسه 20 سم في 15 سم، الأطباء يؤكدون على أن معظم هذه الأورام يكون حميدًا ،و بعضها يمكن أن يكون سرطانيًا.

وتعتبر الجراحة وسيلة فعالة لعلاج الأورام الحميدة و قد يختار الأطباء عدم القيام بها إذا كانت لا تسبب أي إزعاج، وفي حالة المريض الهندي كان الورم كبيرا جدا ، لدرجة أنه بدأ يلحق الضرر بالجزء الخارجي من الجمجمة.

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