‏محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء للسكرتير المساعد في وفاة شقيقته

‏قدم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ، واجب العزاء، اليوم الأحد، للواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة، في وفاة شقيقته، وذلك بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة.

جاء ذلك، بحضور اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء سامح العزب مدير إدارة المرور، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، راجيًا من الله- العلى القدير- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

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