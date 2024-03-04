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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة الصحفيين تبدأ أولى الجلسات التحضيرية للمؤتمر العام السادس

صدى البلد

تعقد  نقابة الصحفيين الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العام السادس لها؛ لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها بين التطور التكنولوجي والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، اليوم  الإثنين، 4 مارس 2024، فى تمام الساعة الخامسة مساءً في القاعة المستديرة بالدور الثالث.

وسبق أن قرر مجلس النقابة، برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في اجتماعه المنعقد يوم 23 يناير 2024، عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال شهر مايو 2024، واختيار لجنة مشتركة من مجلس النقابة، والجمعية العمومية، وكذلك الهيئات المعنية بتطوير الصحافة وحريتها؛ للإعداد للمؤتمر، من خلال عقد جلسات تحضيرية خلال الشهور الـ3 المقبلة.

اختيار أمين عام للمؤتمر

وتضمن القرار، أن يرأس اللجنة، نقيب الصحفيين؛ لحين اختيار أمين عام للمؤتمر، وتتولى اللجنة- بالتعاون مع مجلس النقابة- مخاطبة الجهات المختلفة؛ للإعداد للمؤتمر، وكذلك فتح الباب للزملاء الراغبين للمشاركة في اللجنة.       

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نقابة الصحفيين تبدأ أولى الجلسات التحضيرية للمؤتمر العام السادس

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