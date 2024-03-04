قرار من النيابة بشأن مقتل شخص وإصابة آخرين في السلام

أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة شخص، وإصابة آخرين في مشاجرة بمنطقة السلام.

وشهدت مدينة السلام حادثا مأساويا؛ عندما لقي بائع سمك مصرعه، وأصيب 3 آخرون؛ إثر نشوب مشاجرة، بسبب خلاف على الفَرش.

وكان قسم شرطة السلام ثان تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب مشاجرة، ووجود قتيل ومصابين في أحد الشوارع بدائرة القسم .

وانتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول بائع سمك وتوفى متأثرا بإصابته بجرح قطعي أسفل الابط الأيمن ، وطرف ثان تاجر سمك، مصاب بشرخ فى الجمجمة وحالته حرجة وأبناءه الأربعة، بينهم 2 مصابين بقطع فى أوتار اليد، بسبب خلافات على قيام الطرف الأول بفرش الأسماك الخاصة به أمام محل الطرف الثاني.

كما تبين من الفحص والتحري، أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة تعدوا فيها على بعضهم البعض؛ مما تسبب فى مقتل بائع السمك، وإصابة أب ونجليه من الطرف الثاني، وتم ضبط باقي المتهمين.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.