أبو الليف لصدى البلد: حلمي بكر قالي لو روحت الشرقية هموت



حرص النجوم محمد فؤاد و إيهاب توفيق وعلي الحجار ، ايهاب فهمي ، الموسيقار سليم سحاب ، الفنان أبو الليف ، الفنانة صفاء ابو السعود ، مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقيه ، الاعلامي طارق علام ، المستشار مرتضى منصور ، الفنان إيهاب فهمي

الفنانة هند عاكف و غيرهم كثير على حضور عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر ، بمسجد الحامدية الشاذلية أمس

و قال الفنان و المطرب إبو الليف في لقاء خاص لصدي البلد مع المذيعة أوركيد سامي

"الله يرحمه الموسيقار حلمي بكر" اتوفي و حققة ضاع و رفع أكثر من قضية و مش كسب فيها ، و أضاف أبو الليف " لازم أخواته و ابنه يجيبة حقة"

و استطرد ابو الليف لصدي البلد أن الموسيقار حلمي بكر تواصل معه في إيامة الأخيرة و قال له " مش عايز اروح الشرقية و لو روحت الشرقية هموت " و قال أبو الليف و فعلا مات

ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب ، رجل لا يعوض و فنان و إنسان رائع

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر وافته المنية مستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.



والموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار وغيرهم.