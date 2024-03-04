رفع الأسعار وإلغاء الدعم.. احتجاجات واسعة للمزارعين في دول الاتحاد الأوروبي

قال أوليج كوبياكوف، مدير مكتب الاتصال مع روسيا في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، إن احتجاجات المزارعين في بعض دول الاتحاد الأوروبي قد تتسبب في نقص بعض السلع في أوروبا.

وأوضح كوبياكوف في تصريحات لوكالة تاس الروسية، أن احتجاجات الزارعين في بعض دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تسبب اضطرابات قصيرة المدى في دورات الإمداد وحتى نقص السلع في بعض المناطق، ولكن لا ينبغي للمرء أن يبالغ في تقدير تأثيرها على مناطق أخرى".

ووفقا لكوبياكوف، فإن المزارعين الأوروبيين يشكون بحق من خفض أو إلغاء الدعم للوقود والمدخلات الأخرى، وانخفاض أسعار البيع، وارتفاع التكاليف، والسياسات الخضراء القاسية التي تنتهجها المفوضية الأوروبية، والضغوط من تجار التجزئة، والصعوبات في سداد القروض، وإغراق البلدان خارج الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "بالنسبة لأسعار الحبوب، وهي محصول أساسي في أوروبا، إذا قام المزارعون بتقليص مساحات الزراعة خلال الموسم الزراعي القادم، مع انخفاض أسعار بيعهم، فإن سعر القمح الأوروبي سيرتفع".

وقد نظم المزارعون احتجاجات في بعض دول الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، حيث جرت العديد من المظاهرات في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.