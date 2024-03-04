مدير مطار سوهاج الدولي يُكرم عاملين لعثورهما على مبالغ مالية وردها لأصحابها

كرم الطيار أحمد الزهوي، مدير مطار سوهاج الدولي، 2 من عمال المطار ومنحهما شهادتي تقدير؛ لما لهما من أخلاق حميدة ومحمودة، حيث عثر كلاهما على مبلغ مالي كبير وبالرغم من الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة إلا أن ذلك لم يغير منهما ولم يجعلهما يفكرا في أخذ ما عثرا عليه لأنفسهم.

عثر محمد عبد الغفار، العامل بمطار سوهاج الدولي، على مبلغ مالي كبير في صالة الإجراءات، وفور عثوره عليه سلمه إلى إدارة المطار، كما عثر العامل إسماعيل أبو زيد على مبلغ مالي وهاتف محمول وعلى الفور سلمهما إلى صاحب تلك المفقودات.

أمانة عاملين بمطار سوهاج الدولي

اظهر العاملين أمانة بالغة ولم يهتما لحظة ما بما عثرا عليه، بل اهتما بأمرًا واحدًا وهو كيفية العثور على أصحاب تلك المفقودات، وبالفعل استطاعا إيصال المفقودات إلى اصحابها، الذين عبروا عن سعادتهم البالغة باسترجاع مفقوداتهم، وأمانة العاملين التي ساعدتهم في استردادها.