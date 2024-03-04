شوكولاتة شباك زجاجي.. كيف احتفلت كادبوري بمرور 200 سنة على تأسيسها بإنجلترا

احتفلت شركة كادبوري بمرور 200 عام على إنشاء أول متجر لها باستخدام 667 قطعة شوكولاتة من منتجات Dairy Milk.

ففي عام 1824، افتتح جون كادبوري أول متجر كادبوري في 93 شارع بول في برمنغهام، مع نوافذ زجاجية ذات إطارات من خشب الماهوجني، والتي قيل إنه كان ينظفها كل يوم.

شوكولاتة بنوافذ وإطارات

واحتفالا بالذكرى السنوية الـ 200 لتأسيس الشركة، صمم صانعي الشوكولاتة (دونا أولوبان ودون جينكس من كادبوري وورلد في بورنفيل) قطع من الشوكولاتة بنفس تصميم أول متجر للشركة مع نفس النوافذ الزجاجية ذات الإطارات الخشبية والباب الخشبي، وفقا لموقع indy100.

استغرق الأمر خمسة أيام لصياغة كل لوح شوكولاتة مصمم بهذا الشكل بطول 85 سم ووزن 30 كجم - أي ما يعادل حجم 667 قالب كادبوري ديري ميلك القياسي.

وتشتمل مكونات الاحتفال الأخرى على 43 نسخة مصغرة من قطع الشوكولاتة هذه ملفوفة بشكل فردي من ألواح Dairy Milk الأصلية ووضعها في نافذة المتجر.