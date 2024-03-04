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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحدث ميزة بـ واتساب في 2024 .. هتقلب الدنيا

أحدث ميزة في واتساب
أحدث ميزة في واتساب في 2024..هتقلب الدنيا

يحقق واتساب Whatsapp ، تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم، تقدماً نحو تسهيل التواصل عبر منصات مختلفة مثل تليجرام، كما يتضح من أحدث الميزات التي تم اكتشافها في تحديثه التجريبي لنظام التشغيل أندرويد.

في حين أن القدرة على إرسال رسائل مباشرة إلى مستخدمين على منصات أخرى مثل تيليجرام أو سيجنال لم تتوفر بعد، يضع واتساب الأساس لمستقبل يمكن فيه إجراء مثل هذا التفاعل. يكشف الإصدار التجريبي الأحدث، الإصدار 2.24.6.2، عن تطوير الشركة لميزة "إدارة الدردشات مع تطبيقات أخرى".

تتناول هذه الميزة جانبين رئيسيين: تحكم المستخدم والامتثال للوائح التنظيمية للاتحاد الأوروبي.

أولاً، تمكن هذه الميزة المستخدمين من تعطيل خدمة التفاعل عبر المنصات المختلفة تمامًا. وهذا يتماشى مع المادة 7 من قانون الأسواق الرقمية (DMA) للاتحاد الأوروبي، والذي يؤكد على تحكم المستخدم في مشاركة البيانات وتفضيلات الاتصال. يتيح هذا الخيار للمستخدمين غير المهتمين بالرسائل عبر منصات مختلفة بالانسحاب تمامًا.

ثانيًا، توفر الميزة تحكمًا دقيقًا في التطبيقات الخارجية التي يمكنها التفاعل مع واتساب. ويعزز هذا استقلالية المستخدم ويمكّنه من تخصيص تجربة اتصاله. يمكن للمستخدمين اختيار الاندماج فقط مع خدمات المراسلة الموثوقة، مما يلائم مستوى الترابط الذي يرغبون فيه.

هذه القدرة على إدارة وصول تطبيقات الطرف الثالث بشكل انتقائي مفيدة بشكل خاص. يمكن للمستخدمين تجنب الاتصالات غير المرغوبة من منصات غير مألوفة مع الحفاظ على الاتصال بالخدمات المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر تعطيل الخدمة بالكامل استراتيجية خروج واضحة للمستخدمين الذين يغيرون رأيهم بشأن المراسلة عبر منصات مختلفة.

من المهم ملاحظة أن تعطيل الخدمة يأتي مع قيود. ستنتقل المحادثات الجارية مع تطبيقات الطرف الثالث إلى وضع القراءة فقط، مما يعني أن المستخدمين لا يمكنهم إرسال أو استقبال رسائل جديدة داخل تلك المحادثات. ومع ذلك، تظل هذه المحادثات قابلة للوصول إليها داخل واتساب ويمكن حذفها بناءً على تقدير المستخدم.

في حين أن ميزة "إدارة الدردشات مع تطبيقات أخرى" قيد التطوير حاليًا، إلا أنها تمهد الطريق لمستقبل أكثر ارتباطًا لمستخدمي واتساب. ويأتي هذا التطور في خضم جهود الشركة الامتثال للوائح التنظيمية DMA للاتحاد الأوروبي وتلبية تفضيلات المستخدمين المتغيرة في مجال الاتصالات عبر منصات مختلفة. ومع توقع المزيد من التفاصيل في التحديثات المستقبلية، فإن هذه الميزة من المقرر أن تؤثر بشكل كبير على كيفية تفاعل المستخدمين وإدارة تجربة المراسلة الخاصة بهم على واتساب.

بالإضافة إلى ذلك، يختبر واتساب بنشاط ميزات جديدة في الإصدارات التجريبية الأخيرة. وتتمثل إحدى الميزات التي يتم اختبارها في إدخال رمز سري للدردشات المقفلة الخاصة بخدمة واتساب ويب، بهدف تحسين الخصوصية والأمان. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يجربون تصميمًا جديدًا للفئة الخاصة بالحالة في أحدث إصدار تجريبي.

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