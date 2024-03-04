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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء أعمال الدورة 161 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

اجتماع مجلس الجامعة
اجتماع مجلس الجامعة العربية

بدأت صباح اليوم الاثنين، أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وبمشاركة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد.

وتشهد أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، تسلم رئاسة الدورة للمندوب الدائم لدولة موريتانيا السفير الحسين سيدي عبد الله الديه، من المملكة المغربية رئيس الدورة السابقة 160 لمجلس الجامعة.

ويناقش مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الأوضاع في الدول العربية، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم 150، ومشروع القرار الذي من المنتظر رفعه لوزراء الخارجية العرب.

 

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