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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول: الصعيد شهد طفرة حقيقية فى الأنشطة البترولية المختلفة

صدى البلد

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2024 / 2025 ، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء أشرف الداودى محافظ قنا واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال الجمعية أكد المهندس طارق الملا على أن منطقة صعيد مصر شهدت خلال الفترة الماضية طفرة حقيقة فى الأنشطة البترولية المختلفة من أعمال بحث واستكشاف ونشاط التكرير من خلال مشروع مجمع إنتاج البنزين ومشروع مجمع إنتاج السولار الجارى تنفيذه بمحافظة اسيوط ، بالإضافة إلى زيادة منافذ ومحطات الوقود ومحطات الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات لتنويع الوقود امام المستهلكين باسعار مناسبة، بالإضافة إلى التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالإضافة إلى المشاركة فى مبادرة "حياة كريمة' والتى لاقت صدى ايجابى محلياً وخارجياً خاصة وانها تتوافق مع التوجه العالمى نحو "الطهى النظيف" وخفض الانبعاثات.
ووجه الملا  باهمية تظافر الجهود والتنسيق والتكامل  لتذلیل العقبات والتحدیات التي تعوق الاستغلال الأمثل للثروات بمناطق قطاع البحث عن البترول والغاز، والمساھمة في وجود طفرة في المناطق الواعدة خاصة منطقة البحر الاحمر وتشجیع شركات البحث العالمیة والمحلية على ضخ مزید من الإستثمارات في تلك المناطق .
ووجه الملا الشكر للعاملين بالشركة والشركات التابعة وطالبهم بالاستمرار في الجھود المبذولة لتحقیق المزید من النجاحات للقطاع الذي یمثل قاطرة النمو الإقتصادي المصري ولتحقیق أعلى معدلات الاستكشاف والإلتزام بتطبيق معاییر السلامة والصحة المھنیة.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس اشرف بهاء رئيس الشركة اهم نتائج الاعمال التى حققتها شركة جنوب خلال العام الماضي 2023/2022 ، حيث واصلت الشركة جھودھا في مجال الإتفاقیات والإستكشاف ليبلغ عدد الاتفاقیات البترولیة الصادرة بقوانین والساریة حتى نھایة العام 12 إتفاقیة ، واستمرت الشركة في تحقیق إنجازات جدیدة فى مشروعاتھا المشتركة الرائدة بالبحر الأحمر خاصة بعد ما حققتھا خلال المرحلة الأولى، حیث أسفرت عن إسناد 3 قطاعات إلى ثلاث شركات بحث عالمیة بإجمالي استثمارات 326 ملیون دولار. موضحا انه مع الانتھاء من تنفیذ المرحلة الثانیة لتجمیع البیانات السیزمیة ثلاثیة الأبعاد بمناطق امتیاز البحر الأحمر  جاري الانتھاء من المعالجة النھائیة لھذه البیانات تمھیدا لحفر آبار استكشافیة بإجمالي استثمارات تزید عن 150 ملیون دولار خلال الربع الأول من عام 2024،  كما  بلغ عدد الآبار الإستكشافیة التي تم حفرھا خلال العام بنطاق أعمال جنوب الوادي  7 آبار بمناطق امتیاز جیسوم وطویلة غرب، شمال غرب جمسة، غرب جبل الزیت، بتكلفة تتجاوز 23 ملیون دولار. 
وبلغ إجمالي الإنتاج من شركة "جنوب" والشركات التابعة حوالى 9.5 ملیون برمیل زیت خلال العام المالي 2022/2023 بمعدل یومي 26 ألف برمیل زیت.
واشار إلى انه تم الانتھاء من تنفیذ وحدة الإنتاج المبكر EPF لتنمیة منطقة حقول ”GNN“ وإنشاء محطة معالجة المیاه بمنطقة تسھیلات الإنتاج بشركة بتروجلف مصر وتماشیاً مع استراتیجیة وزارة البترول والثروة المعدنیة لترشید وتحسین كفاءة الطاقة، اوضح انه تم تحقیق الھدف السنوي لخفض استھلاك الطاقة النوعي 3.5٪ وتخفیض انبعاثات الكربون بمقدار 37 ألف طن لشركة جنوب وشركاتھا التابعة كما تم تحدیث قاعدة البیانات لتشمل مشروعات إجراءات تحسین كفاءة الطاقة والربط بین شركة جنوب والشركات التابعة عن طریق منظومة خط البیانات (VPN) . 
وعلى صعید المشروع القومي لتوصیل الغاز الطبیعي للمنازل، اوضح ان إجمالي ما تم توصیله بلغ حوالي  1.9 مليون عمیل منزلي، و8.1 ألف عمیل تجاري و174 عمیل صناعي، وذلك منذ بدء نشاط توصیل الغاز الطبیعي لمحافظات الصعید وحتى نهاية يونيه 2023.
واضاف ان الشركة تحرص على تحسین الظروف المعیشیة للمجتمعات المحلیة، لتحقيق أھداف التنمية المستدامة بأبعادھا الاقتصادیة والبیئیة والاجتماعیة،  حيث شاركت  في تنفیذ مشروعات (سكنیة، تنمویة، ومساعدات وأجھزة طبیة، مستلزمات إعاشة) للأسر الأكثر إحتیاجاً بمحافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر ، كما تولى الشركة إھتماما كبيراً بالعنصر البشري والتقني من خلال تقدیم الرعایة الخدمیة والصحیة للعاملین وكذلك التدریب المستمر ، وتحرص على تطبیق أعلى معاییر السلامة والصحة المھنیة وحمایة البیئة.

حضر أعمال الجمعية الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمحاسب اشرف عبد الله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير  والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة  والاستاذ أحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والمحاسب محمد راغب وكيل اول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى الجهاز والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى والأستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول.

استثمارات البترول البترول والغاز الثروة المعدنية العام المالي اللواء أشرف الداودي اللواء عمرو حنفى

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