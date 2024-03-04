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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ختام قراءة وشرح كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار بالإمام الحسين

احمد عمر هاشم
احمد عمر هاشم

عُقد أمس الأحد، المجلس الختامي لقراءة وشرح كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار (صلى الله عليه وسلم)بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

عمر هاشم: هذه المجالس تشهدها الملائكة والدعاء فيها مستجاب

جاء ذلك بحضور كوكبة من أعلام المحدثين برئاسة الأستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، وأ.د/ أحمد معبد عبدالكريم- أستاذ الحديث وعلومه وعضو هيئة كبار العلماء، وأ.د/ صبحي عبدالفتاح السيد ربيع- أستاذ الحديث وعلومه، وأ.د/ محمد نصر الدسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه، وأ.د.م/ محمد عبدالفتاح حافظ الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد، وأ.د.م/ أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

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كما شهد هذا المجلس المبارك حضور المشاركين في الدورة الدولية لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والمنسقين الإعلاميين بالأوقاف. 

وفي كلمته أكد الدكتور أحمد عمر هاشم أن هذه المجالس تشهدها الملائكة، والدعاء فيها مستجاب مصداقًا لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "وما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده" رواه مسلم.

الأذكار كتاب الأذكار المنتخبة الإمام الحسين أعلام المحدثين احمد عمر هاشم أحمد معبد

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