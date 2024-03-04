سقوط إصابات في إسرائيل نتيجة لصاروخ مضاد للدبابات.. وصافرات الانذار تدوي

أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بسقوط اصابتين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على منطقة مرجليوت بإصبع الجليل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يقول المسعفون إن اثنين من المواطنين التايلانديين، وهما عمال أجانب، أصيبا نتيجة لصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان بالقرب من مجتمع مارجليوت الشمالي.

وأوضحت خدمة الإسعاف في ماجن ديفيد أدوم أن أحد الرجال، في الثلاثينيات من عمره، حالته من معتدلة إلى خطيرة في حين أن الرجل الآخر، البالغ من العمر 29 عاما، أصيب بجروح خفيفة.

وفي الوقت نفسه، تم اطلاق صفارات الإنذار في الجليل، محذرة من تسلل طائرة بدون طيار مشتبه به.