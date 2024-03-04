مندوب موريتانيا بالجامعة العربية: إسرائيل تمارس القت.ل والتجويع ضد أهالي غزة دون رادع

أكد السفير حسين سيدي عبد الله الديه مندوب موريتانيا الدائم لدى جامعة الدول العربية أن الوضع المأسوي في غزة يفرض نفسه على أجندة العمل العربي متهما إسرائيل بممارسة ابشع مجازر القتل والتجويع والحصار ضد أهالي غزة دون رادع من أي قانون دولي أو إنساني.

وأبدى المندوب الموريتاني في كلمة له خلال تسلمه رئاسة الدورة ١٦١ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين خلفا للمملكة المغربية اليوم أسفه ازاء الصمت غير المبرر الذي يلتزمه المجتمع الدولي ازاء وحشية اسرائيل وارهابها داعيا الى التحرك الفوري لوقف الابادة الجماعية التي يتعرض لها المواطنون في قطاع غزة.

وأكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود ٤ يونيو ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك للتصدي لحملة التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة موجها تحية تقدير واحترام الى الصمود الفلسطيني الاسطوري وتمسك الفلسطينيين بحقهم في الدفاع عن أرضهم وإقامة دولتهم .

وانتقل المندوب الموريتاني للحديث عن التحديات الاقليمية والدولية التي تواجهها المنطقة العربية مؤكدا على أهمية تنسيق الجهود العربية لمواجهتها.

وقال إن بلاده ستكون منفتحة على كل المواقف والاراء العربية لتحقيق التوافق العربي بشأن القضايا الملحة بما يسهم في تحقيق الانجازات المرجوة على كافة الأصعدة .