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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكى التفاصيل قبل وفاته.. شهادة سيدة في مصرع زوجها على يد 11 رجلًا

ننشر شهادة ربة منزل
ننشر شهادة ربة منزل في مصرع زوجها على يد عصابة الـ11 رجلًا

ينفرد موقع صدى البلد  بنشر تفاصيل شهادة ربة منزل في مصرع زوجها على يد عصابة الـ11 رجلًا.

قالت مديحة عبد الرشيد، 39 سنة، ربة منزل، في تحقيقات النيابة العامة أن زوجها خرج من المسكن بتاريخ الواقعة للذهاب لأداء عمله، وعقب ذلك تلقت نبأ إصابة زوجها فتوجهت لاستطلاع الأمر وأدركته قبيل وفاته فروى لها ما حدث وعزت قصد المتهمين من ارتكاب الواقعة لإزهاق روح زوجها.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «علي .ع»، 33 سنة، عامل، «محمد .ع»، 21 سنة، عامل، «مصطفى .م»، 19 سنة، عامل، «عمر .م»، 17 سنة، «خالد .م»، 20 سنة، «صفوت .ا»، 20 سنة، عامل، «مجدي .ع»، 45 سنة، «حسين .م»، 32 سنة، سائق، «كريم .م»، 15 سنة، عامل، «صلاح .س»، 18 سنة، عامل، «محمد .ك»، 17 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة وآخرين مجهولين بقت.ل المجني عليه زين عبد الرحمن عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه معدين لذلك أسلحة نارية قاصدين من يعترض تنفيذ مخططهم فتوجهوا إلى حيث أيقنوا وجوده ومرافقيه وما أن اعترض المجني عليه تنفيذ مخططهم حتى قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوبه منتوين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته حال كون المتهمين الرابع والتاسع والحادي عشر لم يبلغ أيا منهم 18 عامًا ميلادية كاملة.

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وأضافت التحقيقات ارتباط تلك الجريمة بجريمة أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان استعرضوا وآخريين القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدامهم ذلك قبل المجني عليه المتوفى  زين عبد الرحمن مستخدمين أسلحة نارية وأسلحة بيضاء  بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وفرض السيطرة عليه وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسلامته وطمأنينته وتعرض حياته للخطر.

وأكدت التحقيقات حيازة وإحراز المتهمين بالذات وبالواسطة سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش»، بغير ترخيص والمستخدم في الجرائم موضوع الاتهامات السابقة وأحرزوا ذخيرة «5 طلقات» ما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصًا لهم بإحرازه أو حيازته وأحرزوا وحازوا أسلحة بيضاء «سنج» و«شوم» بدون مسوغ قانوني أو لغرض من الضرورة المهنية أو الحرفية.     

 

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