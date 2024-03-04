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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

صدى البلد

أكد رضا سيكا، الذي لعب لكل من الإسماعيلي والزمالك سابقًا، أن إياد العسقلاني، الذي يلعب حاليًا لفريق روستوف الروسي وسبق له اللعب في صفوف الإسماعيلي، سينضم إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مرددا: مبروك للأهلي ولكن كنت أتمني يدخل من الباب ويطلب اللاعب بدون كوبري"

وفي تصريحاته التليفزيونية، أكد سيكا: "تمت صفقة انتقال إياد العسقلاني للأهلي بشكل نهائي، حيث التقى مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ومحمود كهربا لاعب الفريق إياد في الإمارات منذ 15 يومًا، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين".

وأعرب سيكا عن حزنه لرحيل إياد العسقلاني إلى الأهلي بطريقة غير متوقعة، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن ينضم اللاعب للنادي بطريقة أكثر رسمية واحترافية.

موهبة الكرة  المصرية

وأضاف سيكا: "أعتقد أن إياد سيحقق نجاحًا كبيرًا مع الأهلي، فهو لاعب متميز ومختلف وموهبة قادمة للكرة المصرية، ومن المتوقع أن يقدم أداءً متميزًا مع الفريق".

الانتقالات الصيفية القادمة الإسماعيلي والزمالك النادي الأهلي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي محمود كهربا إياد العسقلاني

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