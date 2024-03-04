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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام إسرائيلي : متوفى و 10 جرحى في هجوم صاروخي على مرجليوت

أرشيفية
أرشيفية

قال مدير عام نجمة داود الحمراء في إسرائيل، إن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا بجروح في هجوم صاروخي مضاد للدبابات استهدف مستوطنة مرجليوت بإصبع الجليل قرب حدود لبنان.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، قال المسعفون الإسرائيليون إن شخصا واحدا قتل وأصيب 10 آخرون في الهجوم الصاروخي المضاد للدبابات من لبنان الذي ضرب بستانا بالقرب من مجتمع مارجليوت الحدودي.

وأوضحت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن رجلا في الثلاثينيات من عمره قتل، وأن جميع الضحايا من العمال الأجانب، على ما يبدو من تايلاند.

وأكدت أن الجرحى يتم نقلهم إلى مستشفيات بيلينسون ورامبام وزيف.

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