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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق معرض التضامن الاجتماعي الرابع للأسر المنتجة ومنتجات الطلاب بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة حلوان المعرض الرابع للحرف اليدوية للأسر المنتجة ومنتجات الطلاب، ويأتى ذلك تفعيلا للبروتوكول الموقع بين وزارة التضامن وجامعة حلوان.

 

عقدت فعاليات المعرض تحت رعاية رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

 

وافتتح المعرض الدكتور صلاح أحمد هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب.

 

وقد أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بدور الجامعة في تعزيز التضامن ودعم المبادرات الاجتماعية، وأشار إلى أهمية تمكين الأسر المنتجة والشباب الطلاب في بناء مستقبل أفضل لمصر، وحث على ضرورة دعم مبادرات الشباب والمبدعين.

ومن جانبه أكد الدكتور صلاح هاشم، أن المعرض جاء فى إطار توجيهات وزيرة التضامن اﻻجتماعى بتخفيف اﻷعباء عن الطلاب فى الجامعات المصرية بتوفير معارض للأسر المنتجة داخل الجامعة، تستهدف توفير سلع مخفضة للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، واتاحة الفرصة لتسويق منتجات الأسر المنتجة لحرفهم اليدوية بأسعار رمزية تمشياً مع سياسة الدولة للحد من موجات الغلاء.

 

وقال مستشار الوزيرة، إن المعرض  يساهم في عملية تحقيق أحد أهداف التمكين الاقتصادي للموظفين والعاملين بالجامعة والطلاب والأسر المنتجة بهدف تحسين مستوى معيشتهم ودعم منتجاتهم من خلال فتح معارض لهم لبيع منتجاتهم ولبناء قدراتهم، وذلك للحفاظ على المكتسبات الهامة في التمكين الأسري .

كما أوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، أن المعرض جاء في وقت يشهد فيه مجتمعنا مكافحة الغلاء، وهذا هو السبب وراء جهود وحدة التضامن الاجتماعي في إقامة هذا المعرض لصالح الطلاب والعاملين في الجامعة، بهدف تقديم فرص شراء بأسعار مخفضة.

 

جدير بالذكر أن عدد العارضين 60 عارض من الأسر المنتجة و 32  طالب وطالبة من الطلاب المنتجين بالجامعه وعرض منتجات   4 من ذوي الإعاقة.

وتنوعت المعروضات ما بين " مفروشات، ملابس حريمى، ملابس أطفال، منسوجات، مشغولات يدوية، شنط، أركت، اعمال خشبية، اكسسوارات، مستحضرات تجميل، كروشية، أدوات نظافة، مأكولات، عسل نحل طبيعي، مكسرات، توابل، حلويات ..وغيرها من المنتجات المتنوعة، وأن نسبة التخفيض تتراوح ما بين 30% وحتي 45%، وذلك لمساعدة الموظفين والعاملين والطلاب بالجامعة للاستفادة من المنتجات المعروضة، ويستمر المعرض لمدة 10 أيام .

Jobs Education التضامن الاجتماعي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان المبادرات الاجتماعية

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