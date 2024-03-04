إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج.. أسماء

أصيب أربعة أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي بهم على الطريق الصحراوي دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي دائرة المركز، ووجود مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي يستقلها عدد من الأشخاص، ما أدى إلى إصابة كل من:"م. أ. ع، 30 عامًا، باشتباه كسر باليد اليمنى، وأ. م. غ، 29 عامًا، مصابة بنزيف حاد، وب. م. م، 32 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وم. م. غ، 33 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.