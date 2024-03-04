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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

النائب مجاهد نصار يشارك في افتتاح معرض " أهلاً رمضان"

صدى البلد

افتتح   اللواء عبد  الحميد الهجان، محافظ  القليوبية، اليوم الإثنين، يرافقه  النائب  مجاهد  نصار، عضو  لجنة  الصناعة  بمجلس النواب،  و النائب  الدكتور محمد  عطية  الفيومي، رئيس مجلس  إدارة  الغرفة  التجارية بالقليوبية  و عضو  مجلس النواب  و أمين  صندوق  الاتحاد العام  للغرف  التجارية   معرض  " أهلاً رمضان "   بحي  شرق  شبرا  الخيمة، بالتعاون  مع كبرى  شركات  و  مصانع الأغذية ؛  و يحتوي  المعرض  على  كافة  المنتجات و  السلع الغذائية واللحوم والدواجن المجمدة  التي   يحتاج  إليها المواطنون  بتخفيضات  تصل إلى  35% عن   السوق   المحلية.

يأتي   ذلك    تنفيذاً   لتوجيهات الرئيس  عبد  الفتاح السيسي ، رئيس  الجمهورية و تكليفات  الدكتور  مصطفى مدبولي ، رئيس  مجلس  الوزراء  ،   بإقامة   معارض "   أهلاً   رمضان" قبل  حلول   الشهر   الكريم  بوقت   كاف لضمان   توافر  جميع   السلع الأساسية   التي   يحتاجها المواطنون   بأسعار  مخفضة لمحاربة   الغش  التجاري  و  منع الاحتكار  وإخفاء   السلع الغذائية  ومواجهة  ارتفاع الأسعار.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن أسعار الأرز تبدأ من 27 جنيهاً بدلاً من 31 جنيهاً والمكرونة بسعر 28 جنيهاً بدلاً من 35 جنيهاً والسكر بسعر 27 جنيهاً والزيت 700 مللي بسعر 60 جنيهاً والفول البلدي بسعر 50 جنيهاً والبلح الجاف بسعر 42 جنيهاً.

من  جانبه  أشاد   النائب  مجاهد نصار   بإقامة  معارض أهلاً رمضان في   جميع   مدن  وأنحاء   محافظة  القليوبية لتخفيف  الأعباء  عن  كاهل المواطنين  لما  توفره  هذه المعارض  من  سلع  أساسية مثل  الأرز  و المكرونة  والسكر  بأسعار   مخفضة ؛ مثمناً  التعاون  والتنسيق  المتميز   بين  الغرفة  التجارية  والمحافظة  ودعم  وزارة  التجارة  و الصناعة  والتموين والتجارة  الداخلية لإقامة هذه  المعارض  في كل أنحاء  الجمهورية  للتخفيف  عن  كاهل  المواطن  البسيط  بسبب الظروف  الاقتصادية  ومحاربة الغلاء   و الاحتكار.

جاء ذلك بحضور المهندس هيثم الدسوقي ، رئيس مدينة شبرا الخيمة ، واللواء أحمد أنور ، رئيس حي شرق شبرا الخيمة ، والنائب عبد السلام الخضراوي ، والأستاذ عيد عبد الله ، وكيل وزارة التموين بالقليوبية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

عبد الحميد الهجان مجاهد نصار لجنة الصناعة محمد عطية الفيومي

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