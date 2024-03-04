يجب تناولها باعتدال .. الشيف سارة سمير توضح فوائد الفواكه للجسم| فيديو

قالت الشيف سارة سمير، إن تناول الفواكه بشكل يومي يوفر العديد من الفوائد للجسم، و لكن يجب تناولها بشكل معتدل، مؤكدة أن الفواكه غنية بالفيتامينات و المعادن الهامة.

خطورة الإكثار من الفواكه



وأضافت سارة سمير خلال تقديمها برنامج "مطبخ البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الفواكه تحتوي على البوتاسيوم و الألياف و فيتامين "ج"، ومضادات الأكسدة، وحمض الفوليك، لافتة إلى أن الدراسات أثبتت أن الأشخاص الذين يتناولوا الفواكه و الخضراوات يومياً، يكونوا أقل تعرضاً لأمراض القلب و السكر و السرطان.

وأشارت الشيف سارة سمير إلى، أن الإكثار من تناول الفواكه يسبب أحياناً ، مشاكل في عملية الهضم، و يجب تناول الفواكه بعد تناول الطعام بمدة لا تقل عن ساعة.