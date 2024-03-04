رئيس بنك أبوظبي الأول يعلن فتح فرع جديد في بنها

كشف محمد عباس فايد، رئيس بنك أبوظبي الأول، عن افتتاح فرع جديد للبنك بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، ضمن إجراءات البنك التوسعية من إجمالي 65 فرعا قائما على مستوي الجمهورية.



وقال " فايد" في تصريحات له اليوم، إن هناك مستهدفات للتوسع الجغرافي ضمن الإجراءات الميسرة التي يوجه بها البنك المركزي لدعم العملاء والنفاذ لهم من خلال الخدمات المصرفية.



ذكر " فائد" أن الفرع الجديد يستهدف تقديم خدمات للعملاء من الأفراد والشركات داخل محافظة القليوبية وهو ما يعزز دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في السوق المصرية.



وفي تصريحات سابقة قال " فايد" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إن البنك حتي الآن لم يحصل على طلبات بشأن تمويل استثمارات في مشروع رأس الحكمة الموقع بين الحكومتين المصرية والإماراتية باستثمارات إجمالية تبلغ 150 مليار دولار ، مؤكدا أن مصرفه جاهزا لتقديم التمويلات المطلوبة التي يقدمها المستثمرون خصوصا العاملين في مجال الاستثمار والتطوير العقاري.



وقال " فايد" إن مجموعة البنك في دولة الإمارات تنظر للسوق المصرية بعين الاهتمام باعتباره سوقا واعدا وجاذبا للاستثمار و التوسع.