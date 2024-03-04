نجم "الأحمر" يفرض شروطه|محمد عبدالمنعم يَحرِج كبرياء الأهلي.. وحقيقة عروض فرنسا والبرتغال

تتجه أنظار الجماهير ومحبي القلعة الحمراء، لمعرفة حقيقة انتقال محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك عقب أنباء عن تلقي اللاعب عروض للتعاقد معه من قبل أندية فرنسية وبرتغالية.

وعلي رغم من تأكيد النادي الأهلي، علي أنه لم يصل أي عروض رسمية للتعاقد مع اللاعب محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إلا أنه الساحة الكروية تتحدث عن احتمالية رحيل محمد عبد المنعم من القلعة الحمراء للاحتراف الخارجي.

كولر متمسك بمحمد عبد المنعم

وبحسب المصادر، فإن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، متمسك بتواجد اللاعب محمد عبدالمنعم في الفريق، ويريد تمديد عقده مع النادي الأهلي حتى 2028.

ووفقًا لمصدر داخل نادي الأهلى، فإن إدارة الكرة بالنادي بدأت في مفاوضات مع اللاعب لتمديد عقده وتعديله، ليكون ضمن الفئة الأولى بحيث يحصل على 15 مليون جنيه سنويًا بخلاف عقد إعلانات من الرعاة.