محافظ دمياط تُطلق إشارة بدء ندوات "القومي لتنظيم الاتصالات" للتوعية بأهمية التحول الرقمي

أشادت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض بالحزم التوعوية التي تستهدفها مبادرة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتعزيز الرؤى التنموية نحو التحول الرقمي ودعم جهود الدولة المبذولة في هذا السياق بما يتواكب مع بناء الجمهورية الجديدة وأهداف مصر للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال بإطلاق المحافظ إشارة بدء أولى ندوات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، لتوعية المجتمع المدني بالمحافظة بأهمية التحول الرقمي والأمن السيبراني، وذلك في إطار الخطة التي تم إعدادها بالتعاون بين الجهاز والمحافظة لتنفيذ تلك الندوات على مدار يومين والتي ستعقد بمكتبة مصر العامة والمدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج وجامعة دمياط ومدرسة دمياط الجديدة الثانوية الصناعية ومركز شباب استاد دمياط الجديدة.

وأشارت المحافظ خلال الندوة الأولى إلى حرص المحافظة على إقامة تلك الخطة داخل عدد من المؤسسات بمدينة دمياط وذلك للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين سواء من المواطنين أو الشباب والطلاب لتوعيتهم بأهم القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعريف بمبادرات الجهاز وحقوق المستخدمين والخدمات الرقمية وأيضًا المحافظ الإلكترونية وأيضًا التكنولوجيا المتطورة والامن السيبراني، ودعت أبناء المحافظة والطلاب على المشاركة في فعاليات الندوات التي سيتم إطلاقها بأماكن مختلفة على مدار اليومين.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الخطة ستتضمن ورش عمل وندوات بالتعاون مع عدد من الجهات، كما أنه تم عقد ندوة تعريفية بالخطة التوعوية الأسبوع الماضي بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين داخل المحافظة.

