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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قانون الضمان الاجتماعي الموحد.. برلمانية: الرئيس السيسي أنصف الفئة المهمشة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشادت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة المجلس اليوم الاثنين نهائيا علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد نهائيا خلال جلسته العامة .

وقالت خطاب خلال تصريحات لها اليوم، إنه في إطار حرص القيادة السياسية  على توفير حياة كريمة للمواطنين تم اعداد هذا القانون ، حيث انه  يعطي الحق للمواطن المصري البسيط ان يتمتع بنظام التأمين من خلال حصوله علي دعم نقدي بصفة دائمة او مؤقتة .

وأضافت عضو الشيوخ، أن القانون يعمل على توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة بهدف تعظيم الاستفادة وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة لما يكفل لهم حياة كريمة، مقدمة الشكر لكل من ساهم في اخراج هذا القانون  .

وأشارت إلى المادة 1 من قانون الضمان الاجتماعي  الموحد والذي ينص علي صرف الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، المرض المزمن ، المسن او المسنة ممن يقيمون بمفردهم او مع أسرهم او في مؤسسات الرعاية والمرأة غير المعيلة او اليتيم وكل من ينطبق عليهم الشروط .

وشددت على أن قانون الضمان الموحد سوف يحقق الحماية الاجتماعية وسيقوم ايضا بدعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال الدعم النقدي المقدم لهم ، قائلة: شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى اهتمامه بهؤلاء الفئات منذ توليه الحكم ، موضحة ان هذه الفئات عانت كثيرا من التهميش إلى ان جاء من ينصفها فشكرا للرئيس السيسي .

كما قدمت خطاب الشكر للرئيس السيسي على دعمه لصندوق قادرون باختلاف رغم الظروف الاقتصادية العالمية ، موضحة ان الرئيس حريص على دمجهم ومشاركتهم بالمجتمع .
 

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