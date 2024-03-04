بداية من الموسم المقبل.. تفاصيل النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تفاصيل النظام الجديد الذي ستشهده منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2024/2025، بمشاركة 36 فريقًا بدلاً من 32 كما هو الحال في النظام الحالي.

وأصدر "يويفا" بيانًا رسميًا أكد فيه أن بطولة دوري أبطال أوروبا ستبدأ بنظام دوري يضم 36 فريقًا، حيث يلعب كل فريق مع 8 فرق أخرى مباراة واحدة، وتقام المباريات الثمانية بواقع 4 مباريات في ملعب الفريق و4 مباريات خارج أرضه.

وأوضح أنه سيتم تقسيم الفرق الـ 36 إلى 4 أوعية طبقًا للتصنيف، حيث يتم سحب فريق من كل وعاء ليواجه 8 فرق من وعاء آخر، وذلك بحيث يلعب الفريق صاحب التصنيف الأول ضد فرق من التصنيف الأول والرابع.

بعد إجراء كل فريق لـ 8 مباريات، يتم تحديد الترتيب النهائي لهذا الدوري من 36 فريقًا، حيث يصعد صاحب المركز الأول مباشرة لثمن النهائي، بينما يلعب الفرق من المركز التاسع إلى الـ 24 في ملحق يتأهل منه 8 فرق.

تتواجه الثمانية فرق المتأهلة مع الثمانية المتأهلة من الملحق للدور ربع النهائي، ومن هنا تستمر مراحل المنافسة حتى الوصول للنهائي.

وتستبعد الأندية المصنفة من المركز 25 إلى 36 من جميع البطولات.

وعند الوصول لدور الـ 16 تستأنف المباريات بنظام الإقصاء المباشر بمباراتين ذهابًا وإيابًا، حتى الوصول للمباراة النهائية التي تُلعب في ملعب محايد.