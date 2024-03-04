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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإصابة تحرم إيطاليا من نجمها في يورو 2024

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

تعرض جناح نادي ساسوولو ومنتخب إيطاليا دومينيكو بيراردي للإصابة بتمزق في وتر أخيل، ومن ثم سيغيب حتى نهاية الموسم، وعن نهائيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا، كما أعلن ناديه، الاثنين.

وقال ساسوولو في بيان: «أظهرت الفحوص الطبية أن دومينيكو بيراردي يعاني من تمزق في وتر أخيل في ساقه اليمنى»، مشيراً إلى أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية، الثلاثاء.

وتعرّض بيراردي (29 عاماً) للإصابة خلال المباراة التي خسرها فريقه 0 - 1 أمام فيرونا في الدوري الإيطالي، الأحد، عندما سقط أرضاً، بينما كان يحاول السيطرة على إحدى الكرات، علماً بأنه كان يخوض أول مباراة له بعد إصابة في ركبته أبعدته شهراً ونصفاً.

وكان بيراردي عنصراً هاماً عندما توجت إيطاليا بطلة لأوروبا في النسخة الأخيرة صيف عام 2021، وأحد لاعبي التشكيلة الأساسية بقيادة المدرب الحالي لوتشانو سباليتي في خط هجومي يفتقد إلى الفاعلية. سجّل بيراردي هدفين في مرمى مالطا في التصفيات الأوروبية 4 - 0 في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتخوض إيطاليا النهائيات القارية المقررة من 14 يونيو (حزيران) إلى 14 يوليو (تموز) المقبلين في المجموعة الثانية التي تضمّ أيضاً إسبانيا، وكرواتيا وألبانيا.

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