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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميليشيات الحوثي تعلن استهداف سفن إسرائيلية وأمريكية بالبحرين الأحمر والعربي

مليشيات الحوثي
مليشيات الحوثي

أعلن المتحدث باسم مليشيات أنصار الله الحوثيين في اليمن، يحيي سريع، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية استهداف لسفينة إسرائيلية " MSC SKY " في بحر العرب، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

وأضاف المتحدث باسم مليشيات الحوثي في بيان له عبر قناته على تليجرام، أن عملية الاستهداف جاءت بعد ساعات فقط من تنفيذ عملية نوعية أطلقت خلالها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على عدد من السفن الحربية الأمريكية المعادية في البحر الأحمر.

وأكد سريع في بيانه، على الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عنِ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتا إلى أنه سيتم شن المزيد من العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي حتي يتم فك الحصار عن غزة.

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