برشلونة مهدد بخسارة نجمه في الكلاسيكو

بات برشلونة، مهددا بخسارة أحد لاعبيه، خلال مواجهة ريال مدريد، يوم 21 أبريل المقبل في الدوري الإسباني.

وأصدر نادي برشلونة، بيانا رسميا، لإعلان التشخيص النهائي لإصابة الثنائي بيدري وفرينكي دي يونج.

وتعرض اللاعبان لإصابات قوية خلال التعادل مع أتلتيك بيلباو، أمس الأحد، في الجولة 27 من عمر الليجا.

وقال برشلونة في بيان رسمي "كشفت الفحوصات الطبية عن معاناة دي يونج، من التواء في الرباط الجانبي الخارجي للكاحل الأيمن".

وأضاف "بينما يعاني بيدري من إصابة في العضلة المستقيمة في الفخذ الأيمن".

واختتم "مدة غياب اللاعبين عن المباريات، ستحدد بناء على إيقاع تعافيهما من الإصابة".

ووفقا لصحيفة "آس"، فإن مدة غياب فرينكي دي يونج عن المباريات ستكون 4 أسابيع فقط.

أما بيدري سيبتعد عن الملاعب من 5 إلى 6 أسابيع، وهو مهدد بأن يغيب عن المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد على البرنابيو