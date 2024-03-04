الولايات المتحدة تقرر تمديد العقوبات على روسيا لمدة عام جديد

قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن مدد بعض العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا لمدة عام واحد.

ووفقا لبيان البيت الأبيض، فإن العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في 21 فبراير 2022، والعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 20 سبتمبر 2018، والعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في مارس وديسمبر 2014 فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم، ستستمر سارية بعد 6 مارس 2024.

وقال بايدن في المذكرة التوضيحية: "إن الإجراءات والسياسات التي تتناولها هذه الأوامر التنفيذية لا تزال تشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أواصل لمدة عام حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13660".

وبدأت الولايات المتحدة في فرض عقوبات على روسيا في ضوء التطورات في أوكرانيا وإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا في مارس 2014، وتم توسيع العقوبات وتجديدها بشكل متكرر منذ ذلك الحين.