الإسكندرية .. حملات تموينية مكثفة لضبط السلع مجهولة المصدر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أن حملاتها الرقابية على الأسواق بنطاق المحافظة أسفرت عن ضبط زيوت محركات سيارات وزيوت فرامل مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة.

قالت المديرية - في بيان لها اليوم - أنه تم التحفظ على عدد ١٠ كراتين زيت سيارات بداخل كل كرتونه عدد ٣٩ عبوة تزن العبوة ٤٠٠جرام، و١٠ كراتين زيت فرامل بداخل كل واحدة ٣٠ عبوة تزن العبوة ٣١٥جراما، و ٨ كراتين زيت محركات بداخل كل كرتونه عدد ٨ عبوات تزن العبوة الواحدة ١.٦ لتر.



كما أسفرت الحملات عن ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر و بدون مستندات دالة على الحيازة و تم التحفظ على كرتونة قسطرة بول للعمليات الطبية بداخلها عدد ٢٠ علبة بداخل العلبة الواحدة ٥٠ قطعة، وكرتونة شكاكه سكر طبية بداخلها ٦٠ علبة بداخل كل علبه ١٠٠شكاكة سكر طبية، خمسة كراتين جهاز تنفس بداخل كل كرتونه عدد ٦ أجهزة، كما تم تحرير عدد ١٨ محضر إقامة أوكازيون بدون تصريح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.