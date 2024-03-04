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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي ولا الزمالك.. نجم الأهلي السابق يتوقع الفائز بنهائى كأس مصر

صدى البلد

توقع نجم الاهلي السابق ماهر همام نتيجة مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي بطولة كأس مصر .

وكتب ماهر همام عبر حسابه بموقع فيسبوك: “بإذن الله الكأس أهلاوي”.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد الأول بارك فى نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، والتى تستضيفها السعودية لأول مرة فى التاريخ.

وخاض الأهلي والزمالك في كأس مصر 32 مباراة، حيث فاز الاهلي  في 16 مباراة، مقابل 11 انتصارًا للزمالك ، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.

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