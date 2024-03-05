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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قيمتها نحو 2 مليار دولار.. الإفراج عن السلع الغذائية من الجمارك خلال أيام

صدى البلد

 قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن اجتماع رئيس الوزراء اليوم شهد استعراض المتاح من السلع الأساسية لدى الجمارك، موضحًا أن السلع الأساسية تتمثل في الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج وقيمتها نحو 2 مليار دولار.

وأعلن الحمصاني خلال تصريحات تلفزيونية، أنه سيتم الإفراج عن السلع الغذائية من الجمارك خلال أيام تباعًا لزيادة المتاح منها في الأسواق، وهذا سيسهم في إتاحة مزيد من السلع وحفظ الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الدولة تسعى للإفراج عن السلع لأهميتها
 

وأكد أن "السلع التي تمنح الأولوية للإفراج عنها هي السلع الأساسية ونفس الوقت الرقم المرصود للإفراج عن السلع متغير لأنه سيتم الإفراج عن بعض السلع وهناك سلع أخرى تدخل الجمارك، وبالتالي الرقم متغير والدولة تسعى للإفراج عن تلك السلع لأهميتها ومنعًا لتكدسها في الجمارك".

 

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع اليوم موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، وكذا منظومة الشحن المُسبق ACI، في اجتماع حضره كلٌ من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و/محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.

وقال رئيس الوزراء: "المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانئ".

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