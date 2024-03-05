جهود حكومية لخفض أسعار السلع.. توفير مستلزمات الإنتاج على رأس الأولويات

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن توافر السلع في الأسواق وبداية تدفقها عبر الإفراج الجمركي سيسهم في زيادة المعروض من السلع الغذائية في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية: أن "إتاحة مستلزمات الإنتاج سيسهم في زيادة إنتاجية المصانع من السلع الأساسية، وهو ما يؤدى لانخفاض أسعار السلع في الأيام القادمة، وذلك، بدعم الإجراءات الأخرى التي تتخذها الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار".

من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الدولة لديها رؤية للتحرك من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال ثلاثة محاور، هي: السياسة المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، توجد قطاعات رئيسية في الاقتصاد، على رأسها الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، موضحًا أن الدولة تعمل على دعم دور القطاع الخاص في كل هذه القطاعات.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن اجتماع رئيس الوزراء شهد استعراض المتاح من السلع الأساسية لدى الجمارك، موضحًا أن السلع الأساسية تتمثل في الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج وقيمتها نحو 2 مليار دولار.