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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار النفط تتراجع دون 80 دولارا بعد خفض «أوبك+» للإنتاج

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط بعد أن اصطدمت بمستوى مقاومة قريب من 80 دولاراً للبرميل مع مواكبة تحالف "أوبك+" التوقعات بشأن أحدث تحركاته للإنتاج.

واستقر خام "غرب تكساس الوسيط" دون 79 دولاراً للبرميل، حيث توقفت مكاسب المتداولين التي حققوها من ارتفاع النفط الخام إلى المستوى النفسي الرئيسي في الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي يخترق فيها هذا السعر منذ نوفمبر الماضي.

ومدّدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها تخفيضاتها بنحو مليوني برميل يومياً حتى نهاية يونيو المقبل، مع تأكيد روسيا أنها ستخفض الإنتاج، وليس الصادرات فقط.

وأخذ المتداولون والمحللون في الحسبان بالفعل قرار "أوبك+" المتوقع على نطاق واسع، والذي اعتبر ضرورياً لتعويض التراجع الموسمي في الطلب وارتفاع الإنتاج من المنتجين الآخرين. قالت أمانة "أوبك" في بيان، إن التخفيضات الأخيرة ستعود تدريجياً، وفقاً لظروف السوق.

مسار صاعد للنفط
قال فؤاد رزاقزادة، محلل السوق في "سيتي إندكس"  و"فوركس. كوم": "يواجه المتداولون الآن معضلة ما إذا كان عليهم الاندفاع نحو النفط بعد قرار "أوبك"، أو الانتظار والترقب لتقييم ما إذا كانت توقعات المضاربين على الارتفاع ستتواصل في بداية الأسبوع الجاري".

اتخذت أسعار النفط الخام مساراً صاعداً بوتيرة بطيئة، ولكنه ثابت خلال العام الجاري. يشير اتساع الفترات الزمنية إلى ظروف مادية أكثر تشدداً، مدفوعة بمجموعة من الاضطرابات، بما في ذلك الهجمات على السفن في البحر الأحمر. 

ومع ذلك، فإن التوقعات المتأخرة بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة، والإنتاج القوي من خارج أوبك+" وتوقعات الطلب الضعيف من الصين، كل ذلك قلص المكاسب.

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