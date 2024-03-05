البترول: انتشار رائحة غاز غدا في مصر الجديدة لملء الخزان الرئيسي

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تنفيذ أعمال ملء الخزان الرئيسي، شمال هوليوبوليس، مصر الجديدة، غدا الأربعاء 6 مارس 2024، بدءا من الساعة الحادية عشر مساء وحتى الانتهاء من الأعمال.

وأهابت الشركة بالعملاء، عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ لضمان أمان العملاء، ولن يتم قطع الغاز عن أي عميل.

وأكدت الشركة أنه وجب التنويه؛ لطمأنة العملاء بشأن انتشار الرائحة، وفي حالة وجود أي استفسار؛ يجب الاتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على الرقم 129، أو خدمة العملاء 19129.