مرتضى منصور في تصريحات لصدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

ظهر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق ، أمام القلعة البيضاء لأول مرة منذ رحيله ، بعد حل أزمة محمود كهربا نجم الابيض السابق والأهلي الحالي.

و كانت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قد أعلنت عن الحصول على قيمة الغرامة المالية بالكامل الخاصة عن الحصول على قيمة الغرامة المالية بالكامل الخاصة بمحمود كهربا لاعب الابيض السابق و الأهلي الحالي ، انتهاء هذا الملف بالكامل.

كشف مرتضى منصور في لقاء خاص لصدي البلد قائلًا: “ كهربا كان من المفترض أن يدفع 200 مليون جنيه، وحسين لبيب أخد 70 مليون فقط، الـ 130 مليون”.

واختتم رئيس الزمالك السابق قائلا: "سأقدم بلاغ ضد مجلس الإدارة الحالي بسبب أموال غرامة كهربا "







